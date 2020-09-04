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04.09.2020 21:33
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Останки «Соляриса» и фуры на М-11 дымятся спустя 20 часов после аварии. На платной трассе пробка

Последствия страшного ночного ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» до сих пор затрудняют движение транспорта.

Вечером 4 сентября на трассе образовался затор. На месте аварии работают дорожные службы, груда металла до сих пор дымиться, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Минуту назад проехали место аварии. Буквально перед нами отъехал КАМАЗ, в который сгрузили остатки мусора. Мы простояли в пробке не больше 5 минут. Сейчас все откроют», - успокаивает подписчица Надя в комментариях около 21:10.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Дымящиеся останки на обочине - это «Хёндэ Солярис» и прицеп тягача «Мерседес». Само ДТП было почти сутки назад, в 00:35. По данным УГИБДД, на 631-м километре трассы в Тосненском районе водитель «Соляриса» врезался в попутный «Мерседесом», начался пожар (видео). Пассажир легковушки скончался, водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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