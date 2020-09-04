В июле в России умерли 10 тысяч человек с ковидом, из них у тысячи причиной смерти стал не он

В июле в России, по данным Росстата, умерли 10 079 человек с COVID-19. Правда, не все — собственно от коронавируса. Для сравнения, в июне количество умерших коронавирусных пациентов составило 11 917, а в мае — 12 452.

Как сообщает 4 сентября Росстат, основной причиной смерти коронавирус стал у 4 863 человек. У 2 966 он никак не связан с причиной смерти. У 1 059 человек он предполагается в качестве основной причины, но анализ ещё не закончен. Как сопутствующее заболевание он был диагностирован у 1 191 пациента.