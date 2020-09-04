FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 18:46
0
Печать

Коронавирусом заболел 91-летний украинский патриарх Филарет

У 91-летнего патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Информация об этом 4 сентября опубликована на официальном сайте УПЦ КП.

Как говорится в сообщении, такой результат был получен в ходе планового тестирования на COVID-19. Сейчас Филарет находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрированы 130 951 случай заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли 2 761 человек, а выздоровели — 60 613.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний