Коронавирусом заболел 91-летний украинский патриарх Филарет

У 91-летнего патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Информация об этом 4 сентября опубликована на официальном сайте УПЦ КП.



Как говорится в сообщении, такой результат был получен в ходе планового тестирования на COVID-19. Сейчас Филарет находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.



По данным министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрированы 130 951 случай заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли 2 761 человек, а выздоровели — 60 613.

