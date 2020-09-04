В аварии на Невском пострадал декан из Университета Герцена. Он в больнице, но ненадолго
Тройная авария в центре Петербурга не обошлась без пострадавших.
Медицинская помощь потребовалась заведующему кафедрой физической географии и природопользования Герценовского университета. Об этом «Фонтанке» сообщила дочь пострадавшего. Вечером 4 сентября вместе с отцом она поехала в Александровскую больницу, врачи диагностировали сотрясение и ушиб грудной клетки. «От госпитализации будет отказываться», — уточнила собеседница издания.
60-летний доктор географических наук был за рулём «Рено», попавшего в ДТП на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы. По словам дочери, «Рено» ехал на зелёный, когда в него врезался «Мерседес». В результате столкновения зацепило третью машину, «Рено» раскурочило «морду». «Мерседес», как уточнила женщина, с места аварии не уезжал.
Подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» добавляет, что скорая к месту аварии подоспела за считаные минуты. «Скорая стояла на светофоре перед Казанским в момент ДТП. Сразу развернулась и подъехала», — отмечают в комментариях.
«Рено Флюенс» 2013 года зарегистрирован на 35-летнего сына декана. Сам профессор за рулём этого автомобиля на нарушениях ПДД ни разу не попадался, в его дорожной истории за последние пару лет четыре штрафа.