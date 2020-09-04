Тройная авария в центре Петербурга не обошлась без пострадавших.

Медицинская помощь потребовалась заведующему кафедрой физической географии и природопользования Герценовского университета. Об этом «Фонтанке» сообщила дочь пострадавшего. Вечером 4 сентября вместе с отцом она поехала в Александровскую больницу, врачи диагностировали сотрясение и ушиб грудной клетки. «От госпитализации будет отказываться», — уточнила собеседница издания.

60-летний доктор географических наук был за рулём «Рено», попавшего в ДТП на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы. По словам дочери, «Рено» ехал на зелёный, когда в него врезался «Мерседес». В результате столкновения зацепило третью машину, «Рено» раскурочило «морду». «Мерседес», как уточнила женщина, с места аварии не уезжал.