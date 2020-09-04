Консультант изобретателей расскажет про муравьев-индивидуалистов

Муравьи жили еще при динозаврах, и где сейчас динозавры? А муравьи — вот они, везде, кроме Антарктиды, да еще нескольких островов. 14 тысяч видов, размерами от 1 мм до 3 см, а то и больше; муравьиная королева живет столько же, сколько жил человек в каменном веке, — до 20 лет. Ученые подсчитали, что на планете примерно 10 квадрильонов муравьев, т.е. по миллиону на каждого человека. Их называют «наиболее эволюционно продвинутыми насекомыми», при этом считают этакими биороботами. Дескать, муравейник — организм, а особь сама по себе мало что значит. Однако опыты показали: муравьи собираются в команды, в командах есть лидеры, опытные муравьи могут переструктурировать работу целого муравейника так, что социальная эволюция происходит не за миллионы лет, а за неделю.

