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04.09.2020 17:19
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Консультант изобретателей расскажет про муравьев-индивидуалистов

Муравей — прямо символ коллективизма. Однако опыты показали, что нет одинаковых муравьев. Примечательно, что лекцию прочитает биолог, который консультирует крутые организации вплоть до Европейского космического агентства. Слушаем в онлайн-эфире «Архэ» 9 сентября. 12+

Фото: pixabay.com/

Муравьи жили еще при динозаврах, и где сейчас динозавры? А муравьи — вот они, везде, кроме Антарктиды, да еще нескольких островов. 14 тысяч видов, размерами от 1 мм до 3 см, а то и больше; муравьиная королева живет столько же, сколько жил человек в каменном веке, — до 20 лет. Ученые подсчитали, что на планете примерно 10 квадрильонов муравьев, т.е. по миллиону на каждого человека. Их называют «наиболее эволюционно продвинутыми насекомыми», при этом считают этакими биороботами. Дескать, муравейник — организм, а особь сама по себе мало что значит. Однако опыты показали: муравьи собираются в команды, в командах есть лидеры, опытные муравьи могут переструктурировать работу целого муравейника так, что социальная эволюция происходит не за миллионы лет, а за неделю.

Если бы это все рассказывал биолог — был бы один коленкор. Но живущая в Великобритании Ольга Богатырева (действительно биолог, доктор наук) еще и работает в фирме, которая консультирует по вопросам изобретательских решений крупные западные компании. Может, некоторые решения подсмотрены у муравьев? Узнаем на онлайн-лекции «Муравьи как индивиды» 9 сентября. Начало в 19.30. Трансляция будет по ссылке.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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