У Соборной мечети в машину насильно усадили женщину. Введен план «Перехват»

Полиция Петербурга ищет черный «Митсубиши Лансер» после сообщения о похищении женщины в Петроградском районе.



Как стало известно «Фонтанке», около 15 часов 4 сентября в полицию поступила информация о том, что в Соборной мечети произошел конфликт между мужчиной и женщиной — по внешности уроженцами юга России. После чего мужчина насильно усадил даму в иномарку и увез. Криков о помощи от женщины очевидцы не слышали.



Проводится проверка. В городе введен план «Перехват», хотя в правоохранительных органах полагают, что очевидцы стали свидетелями семейных разборок.

