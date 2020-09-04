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04.09.2020 16:12
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У Соборной мечети в машину насильно усадили женщину. Введен план «Перехват»

Полиция Петербурга ищет черный «Митсубиши Лансер» после сообщения о похищении женщины в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», около 15 часов 4 сентября в полицию поступила информация о том, что в Соборной мечети произошел конфликт между мужчиной и женщиной — по внешности уроженцами юга России. После чего мужчина насильно усадил даму в иномарку и увез. Криков о помощи от женщины очевидцы не слышали.

Проводится проверка. В городе введен план «Перехват», хотя в правоохранительных органах полагают, что очевидцы стали свидетелями семейных разборок.

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Комментарии (1)

prosto262130721
На каждую семейную ссору "Перехватов" не напасёшься.
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