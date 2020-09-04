Осужденный за взятку экс-губернатор Белых отвлекся от пошива игрушек. Его прокатили до Кирова по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по статье о получении взятки и отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, этапирован в Киров для допроса в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом 4 сентября заявил его адвокат Андрей Грохотов.

«Его этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, связанному с организацией «Крик», которая принадлежала правительству», — сказал Грохотов (цитата по ТАСС).