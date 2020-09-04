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04.09.2020 15:54
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Осужденный за взятку экс-губернатор Белых отвлекся от пошива игрушек. Его прокатили до Кирова по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по статье о получении взятки и отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, этапирован в Киров для допроса в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом 4 сентября заявил его адвокат Андрей Грохотов.

«Его этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, связанному с организацией «Крик», которая принадлежала правительству», — сказал Грохотов (цитата по ТАСС).

Экс-глава региона Белых был осужден в 2018 году на восемь лет лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 48 млн рублей. Денег, как рассказывала его жена, катастрофически не хватает. Она подала на развод и собирается замуж за своего босса. В рязанской колонии бывший чиновник коротает время за пошивом игрушек.

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