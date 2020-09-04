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04.09.2020 14:42
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Сколтех расскажет, как распознать «принявшего допинг»

О технологиях, которые позволяют обнаружить «за одно взвешивание» допинг и прочие «запрещенные вещества», расскажут ученые Сколтеха в бесплатном эфире лектория «Архэ» 9 сентября. 18+

Фото: pixabay.com/

Вообще-то, эти технологии применяются в разработке лекарств, диагностике, выборе лечения онкозаболеваний и т.д. Называются «омиксные», от –omics, на что заканчиваются слова «геномика», «эпигеномика», протеомика и другие, изучающие устройство генома. То есть, по сути, идет речь о медицине будущего. Но те же методы уместно применять и для обнаружения запрещенных веществ и допинга, в создании которых фармакология так преуспела, что спортсмен показывает нечеловеческие результаты, а по анализам — «всё чисто». Российский научный фонд опубликовал заметку: «Предложен новый метод, который позволит ускорить поиск допинга у спортсменов». Как раз разработка Сколковского института науки и технологий. Берем и делаем помимо рутинных анализов еще два, которые основаны на реакциях обмена легкого и тяжелого изотопов водорода и легкого и тяжелого изотопов кислорода. Как видите, проще некуда.

Если все же сложновато, то популярно объяснит этот механизм один из разработчиков метода — старший преподаватель Сколтеха Юрий Костюкевич. Слушаем и гордимся достижениями российской науки 9 сентября, начало в 19.00. Регистрация по этой ссылке, эфир будет на Youtube-канале. Поддержать трансляции можно по этой ссылке.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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