Сколтех расскажет, как распознать «принявшего допинг»

Вообще-то, эти технологии применяются в разработке лекарств, диагностике, выборе лечения онкозаболеваний и т.д. Называются «омиксные», от –omics, на что заканчиваются слова «геномика», «эпигеномика», протеомика и другие, изучающие устройство генома. То есть, по сути, идет речь о медицине будущего. Но те же методы уместно применять и для обнаружения запрещенных веществ и допинга, в создании которых фармакология так преуспела, что спортсмен показывает нечеловеческие результаты, а по анализам — «всё чисто». Российский научный фонд опубликовал заметку: «Предложен новый метод, который позволит ускорить поиск допинга у спортсменов». Как раз разработка Сколковского института науки и технологий. Берем и делаем помимо рутинных анализов еще два, которые основаны на реакциях обмена легкого и тяжелого изотопов водорода и легкого и тяжелого изотопов кислорода. Как видите, проще некуда.

