Минздрав рекомендует бороться с осложнениями коронавируса препаратом петербургской компании «Биокад»
Минздрав РФ внес в список методических рекомендаций для терапии COVID-19 отечественное лекарство с торговым названием «Илсира» (Международное непатентованное наименование (МНН) — «Левилимаб») компании «Биокад», пишет 4 сентября «Коммерсантъ».
Лекарство применяется для предотвращения цитокинового шторма — одного из наиболее тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции, которое проявляется гиперактивностью иммунитета, что влечет сильное воспаление, разрушение здоровых клеток организма, проблемы с дыхательной системой и отёк лёгких.
Разработчики препарата отметили, что использование «Левилимаба» в начале клинических проявлений дыхательной недостаточности может предотвратить перевод пациента в реанимацию.
Петербургская биотехническая компания«Биокад» также займется серийным производством второй вакцины от коронавируса — «Вектор».