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04.09.2020 12:43
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Минздрав рекомендует бороться с осложнениями коронавируса препаратом петербургской компании «Биокад»

Минздрав РФ внес в список методических рекомендаций для терапии COVID-19 отечественное лекарство с торговым названием «Илсира» (Международное непатентованное наименование (МНН) — «Левилимаб») компании «Биокад», пишет 4 сентября «Коммерсантъ».

Лекарство применяется для предотвращения цитокинового шторма — одного из наиболее тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции, которое проявляется гиперактивностью иммунитета, что влечет сильное воспаление, разрушение здоровых клеток организма, проблемы с дыхательной системой и отёк лёгких.

Разработчики препарата отметили, что использование «Левилимаба» в начале клинических проявлений дыхательной недостаточности может предотвратить перевод пациента в реанимацию.

Петербургская биотехническая компания«Биокад» также займется серийным производством второй вакцины от коронавируса — «Вектор».

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Комментарии (1)

Alpat
На данный момент найдено в одной аптеке города илсира левилимаб 162 мг 0,9 мл шприц №2 по цене 103700 рублей!!! Не хило однако.
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