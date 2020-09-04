Дворцовый мост в ночь на выходные разведут под музыку из «Служебного романа» и другой советской классики

Музыка из фильмов «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Человек-амфибия» и «Я шагаю по Москве» заиграет в ночь с 4 на 5 сентября при разведении Дворцового моста. Как сообщили 4 сентября в Смольном, акция начнётся в 01.10.



Музыкальные темы из кинокартин будут играть не целиком, а отрывками. Шоу устроят в честь 90-летия со дня рождения композитора Андрея Петрова.



Юбилей он отметил бы 2 сентября.



Композитор умер в 2006 году в Петербурге. Он написал музыку для сотни советских фильмов, в том числе для «Осеннего марафона», «Вокзала для двоих», «Жестокого романса», «Насти» и к картине «Батальоны просят огня».

