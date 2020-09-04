FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +20
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 07:53
5
Печать

В ОСК рассказали про проблемы со строительством новейших подлодок «Лада»

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости 4 сентября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 «Лада» под названием «Санкт-Петербург», которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» строятся уже более 15 лет.

«Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием. Уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть. Как только эта проблема будет решена, то будем готовиться к завершению строительства», — сказал Рахманов.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

houspi
Как вы лодку назовете, так она и поплывет.
261998651
Если "Жигули" будут плавать, то мне в космосе делать нечего...
Чёрт Опасный
То есть лодки проекта пятнадцатилетней давности до сих пор ещё не построены?
Однако!

Где показательные казни?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний