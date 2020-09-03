Тренер Нурмагомедова допустил реванш с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о реванше с ирландцем Конором Макгрегором. В интервью сайту Daily Express в четверг, 3 сентября, он заявил, что был бы не против увидеть их встречу снова.

«Почему не провести бой, если Конор хочет драться, а Хабиб по-прежнему является чемпионом. Я бы не позволил им не драться. Это же моя работа, верно? Чтобы заработать как можно больше денег. Очевидно, что все по-прежнему хотят увидеть этот бой. В противном случае, зачем им платить за него. Вот почему я думаю, что UFC сделает это», - заявил Мендес.