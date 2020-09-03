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03.09.2020 23:27
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Тренер Нурмагомедова допустил реванш с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал слухи о реванше с ирландцем Конором Макгрегором. В интервью сайту Daily Express в четверг, 3 сентября, он заявил, что был бы не против увидеть их встречу снова.

«Почему не провести бой, если Конор хочет драться, а Хабиб по-прежнему является чемпионом. Я бы не позволил им не драться. Это же моя работа, верно? Чтобы заработать как можно больше денег. Очевидно, что все по-прежнему хотят увидеть этот бой. В противном случае, зачем им платить за него. Вот почему я думаю, что UFC сделает это», - заявил Мендес.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом на челюсть. С тех пор Нурмагомедов успел один раз защитить титул чемпиона в бою с Дастином Пуарье удушающим приемом. Макгрегор в свою очередь победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Макгрегор не раз заявлял о своем желании провести реванш с Нурмагомедовым, но по мнению Хабиба тот еще не заслужил повторной встречи с ним.

Ранее Федерация бокса России предлагала оплатить повторный бой Нурмагомедова с Макгрегором, но только по правилам бокса.

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Комментарии (1)

_Igor_
Медиа-бойцы продолжают наполнять медиа своими медиа-заявлениями. Это проще чем драться.
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