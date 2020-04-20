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20.04.2020 11:00
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Федерация бокса России готова оплатить бой Нурмагомедова с Макгрегором

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил о готовности провести и оплатить бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором по правилам бокса. В интервью ТАСС в понедельник, 20 апреля, Кремлев подчеркнул, что это может поставить точку в споре между бойцами.

«Чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Хабиб — Мейвезер — это совсем не то. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его», — заявил Кремлев.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом на челюсть. С тех пор Нурмагомедов успел один раз защитить титул чемпиона в бою с Дастином Пуарье удушающим приемом. Макгрегор в свою очередь победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Макгрегор не раз заявлял о своем желании провести реванш с Нурмагомедовым, но по мнению Хабиба тот еще не заслужил повторной встречи с ним.

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Комментарии (1)

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