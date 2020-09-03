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03.09.2020 23:07
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Тысячи дронов выстроились в живые картины в ночном небе над Петербургом. Красочное шоу должно стать рекордным

Более двух тысяч квадрокоптеров поднялись в ночное небо над Петербургом в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом с места события 3 сентября передает фотокорреспондент «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

По словам организаторов, 2200 беспилотников синхронно выстраивались в живые картины, например, земного шара и голубей мира, а также изображали число 75. Все это — на глазах у многочисленных зрителей, которые наблюдали за происходящим с набережной Макарова.

По предварительным оценкам, увидеть полет дронов пришли несколько сотен петербуржцев. Красочное шоу, которое получило название «Мирное небо», должно попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

lince
Жалею, что не увидела вживую. Красиво.
Иванов Ив Ив
Респект. Управление таким количеством летающих объектов - не тривиальная задача. С учетом ограниченного частотного ресурса.
Vodjatel
Ура товарищи!
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