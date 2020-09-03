Тысячи дронов выстроились в живые картины в ночном небе над Петербургом. Красочное шоу должно стать рекордным
Более двух тысяч квадрокоптеров поднялись в ночное небо над Петербургом в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом с места события 3 сентября передает фотокорреспондент «Фонтанки».
По словам организаторов, 2200 беспилотников синхронно выстраивались в живые картины, например, земного шара и голубей мира, а также изображали число 75. Все это — на глазах у многочисленных зрителей, которые наблюдали за происходящим с набережной Макарова.
По предварительным оценкам, увидеть полет дронов пришли несколько сотен петербуржцев. Красочное шоу, которое получило название «Мирное небо», должно попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»