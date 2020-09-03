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03.09.2020 21:04
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Лукашенко внесён в базу украинского «Миротворца»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец» как «пособника террористов и российских оккупантов». Об этом 3 сентября сообщает РИА «Новости».

В качестве причин указывается, что Лукашенко отказался передать Киеву россиян, которые якобы совершали военные преступления на Украине. Кроме того, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в одном из интервью говорил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины, а это, по оценке «Миротворца», покушение на украинский суверенитет.

Ранее Лукашенко обвинил Украину, Польшу, Чехию и Литву во вмешательстве в дела Белоруссии. По его словам, именно эти страны управляют протестными акциями, начавшимися после выборов президента. В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера «не искать врагов там, где их нет».

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Комментарии (9)

Stars3000
Просто 3 сентября день прощанья...
Illusive Man
Жизнь повернулась к Ляксандру задом в этом году.
Pilat
Ну что Бацька...чей Крым?
За целостность он видишь ли незалежной.
Получи теперь от своих бандеровцев привет.
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