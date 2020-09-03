Лукашенко внесён в базу украинского «Миротворца»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала «Миротворец» как «пособника террористов и российских оккупантов». Об этом 3 сентября сообщает РИА «Новости».
В качестве причин указывается, что Лукашенко отказался передать Киеву россиян, которые якобы совершали военные преступления на Украине. Кроме того, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск в одном из интервью говорил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины, а это, по оценке «Миротворца», покушение на украинский суверенитет.
Ранее Лукашенко обвинил Украину, Польшу, Чехию и Литву во вмешательстве в дела Белоруссии. По его словам, именно эти страны управляют протестными акциями, начавшимися после выборов президента. В Киеве в ответ на это заявление призвали белорусского лидера «не искать врагов там, где их нет».