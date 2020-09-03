Минобрнауки: Вузы в регионах будут сами решать, переходить ли на удалёнку

Вузы в регионах России смогут сами принимать решение, возвращаться к дистанционному обучению или нет. Об этом 3 сентября на канале «Россия-1» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения», — сказал Фальков. По его словам, ограничений по числу студентов в аудиториях вузов из-за коронавируса не будет.

«Есть жесткое требование, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятий, это понятно. Либо в творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество, наши вузы многие ввели все-таки ограничения. Если на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн. Ряд вузов такой определили порог — 50 студентов. Если больше, то автоматически занятие проводится онлайн», — цитирует Фалькова ТАСС.