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03.09.2020 20:53
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Минобрнауки: Вузы в регионах будут сами решать, переходить ли на удалёнку

Вузы в регионах России смогут сами принимать решение, возвращаться к дистанционному обучению или нет. Об этом 3 сентября на канале «Россия-1» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения», — сказал Фальков. По его словам, ограничений по числу студентов в аудиториях вузов из-за коронавируса не будет.

«Есть жесткое требование, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятий, это понятно. Либо в творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество, наши вузы многие ввели все-таки ограничения. Если на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн. Ряд вузов такой определили порог — 50 студентов. Если больше, то автоматически занятие проводится онлайн», — цитирует Фалькова ТАСС.

По его словам, некоторые вузы уже перевели на онлайн значительную часть лекций, особенно таких, где более 50–70 слушателей.

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