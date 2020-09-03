В Великобритании — максимальный прирост заболевших COVID-19 за три месяца

Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1 735 — это наибольший показатель с конца мая. Для сравнения, днём ранее зафиксировали 1 508 случаев заболевания.

Как сообщает 3 сентября ТАСС со ссылкой на информацию британского правительства, за сутки 13 смертей признаны ковидными. В общей сложности в Соединенном Королевстве COVID-19 заболели 340 411 человек, умерли от него 41 527 человек.

Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок заявил радиостанции BBC, что такого сильного прироста, как в ряде других европейских странах, пока удаётся избежать. «У нас график выявленных за сутки случаев остается по большому счет плоским. Отчасти из-за эффективности нашей системы проведения анализов и отслеживания контактов заболевших, отчасти из-за карантина [после прибытия из других стран] и политики социального дистанцирования», — сказал министр.