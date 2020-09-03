«Желаем выздоровления и с нетерпением ждём в суде». Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному из-за отравления

«Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем в суде. Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было», — сказал адвокат.

Арбитражный суд Москвы временно приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Защита деловой репутации отложена из гуманных соображений, на период болезни оппозиционера. Об этом 3 сентября сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Дерипаска обратился в суд с иском на Навального в феврале. Через адвокатов он потребовал опровергнуть озвученную в разоблачающем ролике информацию. Миллионер не согласился с высказыванием о том, что государство в лице госбанков «незаконно и неправильно поддерживало Дерипаску». Бизнесмен потребовал опровержения и 1 рубль моральной компенсации.



В начале января 2019 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео, в котором оппозиционер назвал бизнес Дерипаски неэффективным. Политик отметил, что миллиардеру достаются дешевые кредиты или безвозвратные деньги, «которые можно бесконечно рефинансировать».



Годом ранее Навальный рассказал о совместном отдыхе Дерипаски и бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Расследование основывалось на публикациях модели Насти Рыбки. В дальнейшем ролик был заблокирован, а с Рыбки и автора тренингов по соблазнению Алекса Лесли суд взыскал по полмиллиона рублей.



Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России. 2 сентября правительство Германии объявило, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».

