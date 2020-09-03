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03.09.2020 12:53
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«Желаем выздоровления и с нетерпением ждём в суде». Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному из-за отравления

Арбитражный суд Москвы временно приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Защита деловой репутации отложена из гуманных соображений, на период болезни оппозиционера. Об этом 3 сентября сообщил РБК адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем в суде. Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было», — сказал адвокат.

Дерипаска обратился в суд с иском на Навального в феврале. Через адвокатов он потребовал опровергнуть озвученную в разоблачающем ролике информацию. Миллионер не согласился с высказыванием о том, что государство в лице госбанков «незаконно и неправильно поддерживало Дерипаску». Бизнесмен потребовал опровержения и 1 рубль моральной компенсации.

В начале января 2019 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео, в котором оппозиционер назвал бизнес Дерипаски неэффективным. Политик отметил, что миллиардеру достаются дешевые кредиты или безвозвратные деньги, «которые можно бесконечно рефинансировать».

Годом ранее Навальный рассказал о совместном отдыхе Дерипаски и бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Расследование основывалось на публикациях модели Насти Рыбки. В дальнейшем ролик был заблокирован, а с Рыбки и автора тренингов по соблазнению Алекса Лесли суд взыскал по полмиллиона рублей.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite 22 августа приняла пациента из России. 2 сентября правительство Германии объявило, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».

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Комментарии (4)

Gvinpin_5e4d91a9616a9
Во-первых, где доказательства того, что Навального отравили? Покудахтала какая-то курица (разве, что баночкой с "Новичком" не потрясла с трибуны);
Во-вторых, почему всегда "Новичок", если он на столько слаб (хотя, по словам разработчика, "Новичок" раз в 10 сильнее "Зарина")? В деле Скрипалей якобы умерла только одна бомжиха;
В-третьих, если в Великобритании уничтожили дом Скрипалей, их кошку, и всё это делалось людьми в скафандрах, то почему тут до-сих пор не уничтожен самолет, не уничтожили машины скорой помощи (и ведь скафандров ни кто не надевал)?
В-четвертых, а почему не рассматривается версия "отравления" по указанию, например, Ходора?
Владислав М
Ещё один аморальщик вслед за Пригожиным вылез. Нормальные люди вообще бы отказались от исков после отравления, но только не эти.
Вячеслав Рогожин
Людоеды
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