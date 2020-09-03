В Петербурге с начала года — рекордный рост цен на жилье за десятилетие. Средний бюджет покупки подрос на миллион рублей

Цены на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга в классе масс-маркет с начала года выросли на 12,5%, до 128,9 тыс. руб. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», таким образом, был побит исторический рекорд роста цены за десятилетие. Последний раз ее увеличение на 12% фиксировали в 2014 году — но по итогам целого года.



— Август 2020-го тоже можно назвать месяцем рекордов, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — С конца июля цены в Петербурге в классе масс-маркет выросли на 4,3%, хотя обычно мы наблюдаем рост в пределах 1,5–2% за месяц. Объяснить это можно серьезно сократившимся предложением, а также высоким спросом, поддержанным льготной ипотекой. С рынка вымываются, в первую очередь, самые бюджетные квартиры, а оставшееся жилье дорожает по мере изменения стадии готовности жилого комплекса.

