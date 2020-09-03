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03.09.2020 12:00
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В Петербурге с начала года — рекордный рост цен на жилье за десятилетие. Средний бюджет покупки подрос на миллион рублей

Цены на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга в классе масс-маркет с начала года выросли на 12,5%, до 128,9 тыс. руб. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», таким образом, был побит исторический рекорд роста цены за десятилетие. Последний раз ее увеличение на 12% фиксировали в 2014 году — но по итогам целого года.

— Август 2020-го тоже можно назвать месяцем рекордов, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — С конца июля цены в Петербурге в классе масс-маркет выросли на 4,3%, хотя обычно мы наблюдаем рост в пределах 1,5–2% за месяц. Объяснить это можно серьезно сократившимся предложением, а также высоким спросом, поддержанным льготной ипотекой. С рынка вымываются, в первую очередь, самые бюджетные квартиры, а оставшееся жилье дорожает по мере изменения стадии готовности жилого комплекса.

«Квадрат» с начала года подрожал во всех классах жилья. Так, масс-маркет в пригородной зоне прибавил 9,8% за 8 месяцев — до 84,1 тыс. руб. Жилье бизнес-класса выросло в цене на 8,4%, до 198,6 тыс. рублей, элитного сегмента — на 5,7%, до 382,1 тыс. рублей.

Из-за повышения стоимости квадратного метра вырос и средний бюджет покупки. В августе в Петербурге он составил 5,3 млн рублей (+1 млн рублей с прошлого августа), в пригородах — 4 млн рублей (+800 тыс. рублей).

— В целом в последнее время значительно вырос порог входа на рынок, — отмечает Ольга Трошева. — В настоящее время в обжитых районах Петербурга всего около 10 жилых комплексов (без учета апарт-отелей), где можно приобрести студию по цене до 3 млн рублей и однокомнатную квартиру до 4 млн рублей.

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Комментарии (3)

Brit
На рынке недвижки давно пузырь, который медленно сдувается. Максимум цен был в 2008-м. Метр стоил 110 тысяч рублей, курс был 1$=23Р, метр стоил $4800. Трёшка стоила $300.000. Сейчас такая же стоит $85.000, падение в 3,5 раза. Даже в рублях цена не изменилась.
262588691
Так может вы до сих и живете по законам лихих 90-х? Мир изменился и Вы за ним не успеваете.
alexpv
Так число ненормальных психов, которые готовы влезать в банковскую кабалу на 30 лет, переплачивая за жилье в 2-3 раза все расет)
Вот если бы назвали цифру, кто купил реально жилье за свои деньги, то полагаю этот показатель близок к нулю.
А в "лихие бедные" 90-ые я покупал квартиру за свои накопленные, и все так делали.
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