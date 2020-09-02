«Такой сезон мало кто помнит». Глава Крыма заявил, что турпоток на полуостров достиг показателей советских лет
Итоги сокращенного из-за пандемии коронавируса туристического сезона подвел глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что всего за два месяца курорты республики приняли то же количество отдыхающих, что и в рекордные советские годы. Слова руководителя региона 2 сентября приводит ТАСС.
«Во всех регионах Крыма такой сезон мало кто помнит. На самом деле при Советском Союзе было такое количество людей. Это вызов нашей системе курортной, всем объектам размещения. Мы ожидаем, что все, кто занимался сдачей в аренду, размещал у себя туристов (не только официально, но и неофициально) хотя бы соблюдали баланс, чтобы на следующий год этот турист мог повторно приехать в Республику Крым», — сказал Аксенов в программе «Открытый разговор», которая выходила в прямом эфире телеканала «Миллет».
Он уточнил, что только в августе регион принял в общей сложности более 2,1 миллиона туристов, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом руководство республики рассчитывало, что Крым посетят 1,8 миллиона человек.
Аксенов также уточнил, что власти зафиксировали множество жалоб на стоимость проживания и питания. «Были случаи завышения стоимости, причем кратно и неадекватно. Но надеемся, если оценивать в общих чертах ситуацию, то курортный сезон состоялся», — сказал глава региона.
В 2020 году Крым стал доступен с задержкой из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. После того, как республика открылась для отдыхающих, в ней резко возросло количество заболевших COVID-19. Однако в Роспотребнадзоре не сочли рост значительным.