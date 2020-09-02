«Такой сезон мало кто помнит». Глава Крыма заявил, что турпоток на полуостров достиг показателей советских лет

Итоги сокращенного из-за пандемии коронавируса туристического сезона подвел глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что всего за два месяца курорты республики приняли то же количество отдыхающих, что и в рекордные советские годы. Слова руководителя региона 2 сентября приводит ТАСС.

«Во всех регионах Крыма такой сезон мало кто помнит. На самом деле при Советском Союзе было такое количество людей. Это вызов нашей системе курортной, всем объектам размещения. Мы ожидаем, что все, кто занимался сдачей в аренду, размещал у себя туристов (не только официально, но и неофициально) хотя бы соблюдали баланс, чтобы на следующий год этот турист мог повторно приехать в Республику Крым», — сказал Аксенов в программе «Открытый разговор», которая выходила в прямом эфире телеканала «Миллет».