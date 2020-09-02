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02.09.2020 17:33
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Неймар и бывший футболист «Зенита» заболели коронавирусом после отдыха на Ибице

Ведущие игроки французского футбольного клуба «ПСЖ» заболели коронавирусом. Как пишет в среду, 2 сентября, L’Equipe, это Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Все трое проводили отпуск на Ибице. Вместе с ними отдыхали Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас.

Чемпионат Франции уже стартовал, но из-за участия в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разрешили пропустить первые два тура. Французская команда проиграла в финале «Баварии» со счетом 0:1.

Отметим, что один из заболевших — Леандро Паредес — бывший игрок «Зенита». Петербуржцы продали Паредеса парижанам зимой 2019 года за 47 млн евро.

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