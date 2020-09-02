Неймар и бывший футболист «Зенита» заболели коронавирусом после отдыха на Ибице

Ведущие игроки французского футбольного клуба «ПСЖ» заболели коронавирусом. Как пишет в среду, 2 сентября, L’Equipe, это Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.



Все трое проводили отпуск на Ибице. Вместе с ними отдыхали Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас.



Чемпионат Франции уже стартовал, но из-за участия в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разрешили пропустить первые два тура. Французская команда проиграла в финале «Баварии» со счетом 0:1.



Отметим, что один из заболевших — Леандро Паредес — бывший игрок «Зенита». Петербуржцы продали Паредеса парижанам зимой 2019 года за 47 млн евро.

