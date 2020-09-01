Скончалась звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
Заслуженная артистка России Ирина Печерникова скончалась вечером 1 сентября — об этом сообщают ее коллеги в социальных сетях. «Шок. Прямо сейчас», — написала на странице киноведа Вячеслава Шмырова актриса московского Театра имени Пушкина Нина Попова.
Печерниковой было 74 года. Всему Советскому Союзу она запомнилась по роли Натальи Сергеевны Гореловой, учительницы английского из фильма «Доживем до понедельника», главную роль в котором играл Вячеслав Тихонов.
Ирина Печерникова была родом из Грозного, жила в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, играла в Московском театре имени Ленинского Комсомола, Академическом театре имени Владимира Маяковского, Академическом Малом театре. Активно снималась в кино в 1960-е и 1970-е, среди фильмов с ее участием — «Щит и меч», «Города и годы», «По собственному желанию», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Два капитана», «34-й скорый».
Минувшим летом СМИ узнали, что актриса вновь снялась в фильме — ее партнером по кадру в картине Юлии Колесник «Земля Эльзы» был Вениамин Смехов.