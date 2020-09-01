FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.58р88.15р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
01.09.2020 23:41
1
Печать

В Петербурге возобновил работу визовый центр Германии. Туристов это пока не касается, но шанс на встречу дали влюбленным

С 1 сентября специалисты визового центра Германии в Петербурге готовы лично встречаться с желающими попасть в страну. Дорогу откроют дальнобойщикам, влюбленным и родственникам.

На открытие центра обратили внимание читатели «Фонтанки». На сайте представительства Германии сообщается, что с 1 сентября там начали принимать россиян, которым срочно надо попасть на территорию страны. Нужна предварительная запись и причина для получения визы из опубликованного на портале списка. Это, например, свадьба или похороны, также подходит долгожданное свидание с любимым, с которым не зарегистрирован брак. Но для последней причины существует ряд условностей — пара должна была хотя бы раз встречаться на территории Германии, это придется доказывать. Пустят моряков, дальнобойщиков и дипломатов. Выдача готовых документов в Центре возобновилась 26 августа, также заработал колл-центр.

Ранее определенные категории виз, для работников и родственников, в Петербурге начали выдавать представительства Дании, Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Мальты, Норвегии, Польши, Литвы и Нидерландов, с начала августа заработали и итальянцы.

Россия после начала пандемии и закрытия границ разрешила сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сегодня из «запретного» списка страну исключила Польша, пока российские власти о возобновлении полетов в Варшаву не сообщали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Немки не очень то и красивые..и там косящих под немок очень много коклушек-гастарбайтерш..поэтому влюбленным там не по кому быть...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний