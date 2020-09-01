В Петербурге возобновил работу визовый центр Германии. Туристов это пока не касается, но шанс на встречу дали влюбленным

На открытие центра обратили внимание читатели «Фонтанки». На сайте представительства Германии сообщается, что с 1 сентября там начали принимать россиян, которым срочно надо попасть на территорию страны. Нужна предварительная запись и причина для получения визы из опубликованного на портале списка . Это, например, свадьба или похороны, также подходит долгожданное свидание с любимым, с которым не зарегистрирован брак. Но для последней причины существует ряд условностей — пара должна была хотя бы раз встречаться на территории Германии, это придется доказывать. Пустят моряков, дальнобойщиков и дипломатов. Выдача готовых документов в Центре возобновилась 26 августа, также заработал колл-центр.

С 1 сентября специалисты визового центра Германии в Петербурге готовы лично встречаться с желающими попасть в страну. Дорогу откроют дальнобойщикам, влюбленным и родственникам.

Ранее определенные категории виз, для работников и родственников, в Петербурге начали выдавать представительства Дании, Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Мальты, Норвегии, Польши, Литвы и Нидерландов, с начала августа заработали и итальянцы.



Россия после начала пандемии и закрытия границ разрешила сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сегодня из «запретного» списка страну исключила Польша, пока российские власти о возобновлении полетов в Варшаву не сообщали.

