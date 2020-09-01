Задержанных в Минске журналистов собираются судить за участие в акциях протеста. Но не всех
Задержанных 1 сентября на акциях протеста в Минске журналистов оставляют в РУВД до утра. Об этом пишет tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.
Он уточнил, что журналистов собираются завтра судить по ст. 23.34 «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание по ней может быть как штрафом, так и административным арестом.
Изначально сообщалось, что журналистов задержали «для проверки документов». При этом на репортерах были синие жилеты с надписью «ПРЭСА» на спине. Также у каждого из них есть бейджы с фото и названием издания. Они выполняли свои профессиональные обязанности.
В РУВД остаются журналисты Tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников, корреспонденты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго. Tut.by подчеркивает, что проверка документов у также задержанного сотрудника РИА «Новости» заняла не больше часа.
В День Знаний в Минске прошли масштабные акции протеста студентов, завершившиеся жесткими задержаниями. Вечером протестующим удалось выйти на площадь Независимости и пройти колонной по городу без столкновений с силовиками.
Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных, о том же просят протестующие. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву, в белорусской столице был создан координационный совет оппозиции, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти. Лукашенко с автоматом кружит над городом, регулярно советуется с Путиным, который пообещал силовую поддержку, и просит у России денег.