Задержанных в Минске журналистов собираются судить за участие в акциях протеста. Но не всех

Задержанных 1 сентября на акциях протеста в Минске журналистов оставляют в РУВД до утра. Об этом пишет tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.



Он уточнил, что журналистов собираются завтра судить по ст. 23.34 «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание по ней может быть как штрафом, так и административным арестом.



Изначально сообщалось, что журналистов задержали «для проверки документов». При этом на репортерах были синие жилеты с надписью «ПРЭСА» на спине. Также у каждого из них есть бейджы с фото и названием издания. Они выполняли свои профессиональные обязанности.

