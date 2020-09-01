Суд в Петербурге отправил под стражу «подавленного горем» артиста. Он представлялся важным начальником и просил у «подчиненных» денег взаймы

По данным «Фонтанки», Самира Мамедова задержали после звонка 13 августа в дирекцию социальной сферы Октябрьской железной дороги. Представился он первым заместителем генерального директора РЖД и попросил руководителя дирекции перезвонить его близкому знакомому по фамилии Слюсарь. Тот якобы нуждался в помощи, речь шла о срочной операции для девочки. Сотрудник ОЖД перезвонил, ответил, как выяснилось позже, все тот же Мамедов. Его голос в трубке дрожал, все говорило о том, что человек подавлен горем — ведь его дочери срочно нужна пересадка костного мозга, денег не хватает, а нужны они прямо сейчас. «Может кинете на карту 60 тысяч?», — вероятно, разговор мог закончиться таким вопросом, сумма известна «Фонтанке» достоверно.

Следствие Центрального района Петербурга задержало и попросило суд определить в Кресты приезжего из Азербайджана. У него был список с важными номерами и актерские задатки.

Деньги Мамедов не получил, но вскоре к нему постучались оперативники. Уголовное дело возбуждено следствием МВД Центрального района по статье о покушении на мошенничество. Как сообщили «Фонтанке» в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, 1 сентября его отправили под стражу.

При задержании у Мамедова, официально не работающего и прописки в Петербурге не имеющего, нашли любопытный список с фамилиями и личными номерами телефонов — в нем главы районных администраций, руководители крупных компаний и так далее.

Звонил Мамедов не всегда самостоятельно. Например, в судебных базах есть решение, согласно которому он привлек знакомого и попросил его представиться заместителем министра ЧС. После слезливой истории о больном ребенке сотрудник министерства в Майкопе 50 тысяч все же перевел, но вскоре одумался. Мамедова поймали и 30 апреля 2019 приговорили к 2,5 годам условно. Обвинительный приговор человек с такими же ФИО получил в июле этого года — за нарушение ПДД в пьяном виде как ранее административно привлеченный за аналогичное.