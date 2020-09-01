Экс-глава по гражданской защите в МЧС Невского района до суда дошел как обвиняемый в мошенничестве

Бывшего начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС Петербурга в Невском районе обвиняют в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. До суда статья о взятке не дожила.



О том, что дело Николая Васильева передано в суд, 1 августа сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Бывшего сотрудника МЧС обвиняют в том, что он через родственника зарегистрировал компанию, руководить ей поставил приятеля.

В марте 2019 года он убедил руководство одной из городских компаний, что как сотрудник МЧС готов помочь со снятием с учета объекта гражданской обороны, указал и на того, кто готов написать фиктивное техническое заключение — созданную им компанию. Договор был заключен, в деле фигурирует сумма в два миллиона рублей.