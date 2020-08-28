У зданий театров и музеев в стране экстренно проверят крыши. Потоп в Третьяковке взволновал Минкульт

После потопа в Третьяковской галерее по всей России проверят крыши других музеев и галерей, а также театров. Сделать это 28 августа поручила министр культуры Ольга Любимова.



«В среду нас очень взволновало сообщение Третьяковской галереи. Была протечка крыши, был резкий ливень, и перекрытия не справились. Этот прецедент вообще послужил поводом к тому, чтобы в течение двух недель все федеральные учреждения культуры проанализировали свое состояние перед осенне-зимним периодом, в том числе, конечно, эта директива была разослана всем нашим подведам», — приводит слова Любимовой RNS.

