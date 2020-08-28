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28.08.2020 15:51
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У зданий театров и музеев в стране экстренно проверят крыши. Потоп в Третьяковке взволновал Минкульт

После потопа в Третьяковской галерее по всей России проверят крыши других музеев и галерей, а также театров. Сделать это 28 августа поручила министр культуры Ольга Любимова.

«В среду нас очень взволновало сообщение Третьяковской галереи. Была протечка крыши, был резкий ливень, и перекрытия не справились. Этот прецедент вообще послужил поводом к тому, чтобы в течение двух недель все федеральные учреждения культуры проанализировали свое состояние перед осенне-зимним периодом, в том числе, конечно, эта директива была разослана всем нашим подведам», — приводит слова Любимовой RNS.

Вода в залах Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве появилась во время ливня 26 августа. При этом посетители спокойно обходили лужи и продолжали осмотр. Картины от влаги не пострадали. Спустя некоторое время людей эвакуировали, а залы закрыли.

Из-за протечек в Русском музее, которые случались несколько лет подряд во время оттепелей, в 2019 году пострадали портрет Александра II из собрания живописи второй половины XIX века — начала XXI века, а также икона XVII века «Чудеса Богородицы Тихвинской».

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Комментарии (1)

hedgehog_
угу. там давно с крышей проблемы. и у предыдущего министра уже они были.
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