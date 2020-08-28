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28.08.2020 11:10
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Родителей переводят на дистанционку. Роспотребнадзор запретил взрослым приходить в российские школы

Из-за пандемии коронавируса родителей не будут пускать в российские школы в этом году. Классные собрания перейдут в онлайн-формат. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 августа.

Попова напомнила, что учебный год школах начнётся очно. «Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий», — сказала она.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как начнётся учебный год в школах Петербурга. Ученики будут приходить на уроки в разное время, при выявлении единичных случаев заболевания коронавирусом на карантин будут отправлять целые классы.

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Комментарии (5)

f0ntan
Провожать до школы младшеклассников и встречать их у школы после занятий теперь тоже нельзя? Пусть сами ходят в школу и обратно?
Савва Морозов
она дура? дети же не живут в школе. дом-школа-дом - распространение неизбежно.
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