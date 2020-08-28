Родителей переводят на дистанционку. Роспотребнадзор запретил взрослым приходить в российские школы

Из-за пандемии коронавируса родителей не будут пускать в российские школы в этом году. Классные собрания перейдут в онлайн-формат. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 августа.



Попова напомнила, что учебный год школах начнётся очно. «Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий», — сказала она.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как начнётся учебный год в школах Петербурга. Ученики будут приходить на уроки в разное время, при выявлении единичных случаев заболевания коронавирусом на карантин будут отправлять целые классы.

