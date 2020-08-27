Напавшие на автобус под Харьковом задержаны. «Полиция будет жестко реагировать на провокации правых, левых, красных и голубых»
Напавшие под Харьковом на автобус с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь» (в основном, выходцы из Партии регионов, поддерживавшие Януковича) задержаны. Об этом в своем Facebook вечером 27 августа сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
По его версии, на трассе Харьков-Киев «произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил». Два человека получили ранения из травматического оружия, один — черепно-мозговую травму. Жертв не было. Нападавших задержали по горячим следам в Красноградском районе Харьковской области.
«Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые фомирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых», - подчеркнул Геращенко.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, один из основателей организации «Патриоты — за жизнь», заявил, что нападавшие — представители батальона «Азов» (в РФ против его представителей возбуждено уголовное дело).