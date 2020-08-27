Напавшие под Харьковом на автобус с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь» (в основном, выходцы из Партии регионов, поддерживавшие Януковича) задержаны. Об этом в своем Facebook вечером 27 августа сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.



По его версии, на трассе Харьков-Киев «произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил». Два человека получили ранения из травматического оружия, один — черепно-мозговую травму. Жертв не было. Нападавших задержали по горячим следам в Красноградском районе Харьковской области.