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27.08.2020 21:27
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Напавшие на автобус под Харьковом задержаны. «Полиция будет жестко реагировать на провокации правых, левых, красных и голубых»

Напавшие под Харьковом на автобус с активистами общественной организации «Патриоты — за жизнь» (в основном, выходцы из Партии регионов, поддерживавшие Януковича) задержаны. Об этом в своем Facebook вечером 27 августа сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По его версии, на трассе Харьков-Киев «произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил». Два человека получили ранения из травматического оружия, один — черепно-мозговую травму. Жертв не было. Нападавших задержали по горячим следам в Красноградском районе Харьковской области.

«Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые фомирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых», - подчеркнул Геращенко.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, один из основателей организации «Патриоты — за жизнь», заявил, что нападавшие — представители батальона «Азов» (в РФ против его представителей возбуждено уголовное дело).

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Комментарии (11)

altnec
Ты хто с придыхом, праый или левый?
Ответ: А вы чё полоумные?
Ilya9
Так этот Азов под крышей МВД))) Очередную комедию ломают)
Не страна а сплошной 95 квартал)
Батарейкин
Фъ, давайте-ка лучше пишите о нашей стране. Дуркаина уже порядком поднадоела.
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