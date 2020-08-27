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27.08.2020 20:49
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Под Харьковом расстреляли автобус с активистами-патриотами. Ранены двое

Радикалы заблокировали и расстреляли вечером 27 августа под Харьковом автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Как сообщает пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу. Погибших и заложников нет.

Нападение было совершено на Киевской трассе в районе города Люботин. Автомобиль «Мицубиси» заблокировал движение микроавтобуса «Мерседес», после чего оттуда вышли несколько человек и расстреляли автобус из травматического оружия. Двое активистов получили ранения.

По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, одного из основателей организации «Патриоты — за жизнь», нападавшие — представители батальона «Азов» (против него в России возбуждено уголовное дело).

Полиция проводит операцию «Сирена» по розыску злоумышленников. «Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются», — добавляют в органах.

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Комментарии (3)

Pilat
А что на это скажет Меркель?
Или её министр обороны?
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