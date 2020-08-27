Под Харьковом расстреляли автобус с активистами-патриотами. Ранены двое

Радикалы заблокировали и расстреляли вечером 27 августа под Харьковом автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Как сообщает пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу. Погибших и заложников нет.

Нападение было совершено на Киевской трассе в районе города Люботин. Автомобиль «Мицубиси» заблокировал движение микроавтобуса «Мерседес», после чего оттуда вышли несколько человек и расстреляли автобус из травматического оружия. Двое активистов получили ранения.