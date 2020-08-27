Польша призвала Россию отказаться от обязательств перед Белоруссией

Владимир Путин сегодня, 27 августа, рассказал , что у России есть определенные обязательства перед соседней страной. РФ создала резерв сотрудников правоохранительных органов для возможной помощи Белоруссии. При этом он подчеркнул, что ситуация в соседней стране «выравнивается», поэтому российская помощь не требуется. Он также отметил, что РФ ведет себя более сдержанно, чем ЕС и США.

По его словам, белорусский народ должен сам решать свою судьбу без помощи извне.

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов интервенции в Белоруссию под ложным предлогом "восстановления контроля"», — написал 27 августа Моравецкий в twitter.

Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил российской стороне отказаться от обязательств перед Белоруссией в рамках организации Договора о коллективной безопасности.

Евросоюз, в свою очередь, решил ввести санкции против властей Белоруссии и выделить 53 млн евро помощи.

В середине августа Александр Лукашенко заявил, что Россия пообещала ему военную помощь при первом же запросе. В Кремле отметили, что необходимости в военной помощи из РФ нет.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну.