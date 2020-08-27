Бывшие топ-менеджеры РКК «Энергия» и НПП «Исток» задержаны по подозрению в мошенничестве на миллиард

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос) «Энергия» Владимир Солнцев, гендиректор НПП «Исток» (является частью Ростеха) Александр Борисов и еще несколько человек задержаны сотрудниками полиции 27 августа по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.



По данным агентства, они являются фигурантам дела о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сумма ущерба пока составляет 1 млрд рублей.

