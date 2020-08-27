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27.08.2020 13:39
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Бывшие топ-менеджеры РКК «Энергия» и НПП «Исток» задержаны по подозрению в мошенничестве на миллиард

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос) «Энергия» Владимир Солнцев, гендиректор НПП «Исток» (является частью Ростеха) Александр Борисов и еще несколько человек задержаны сотрудниками полиции 27 августа по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, они являются фигурантам дела о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сумма ущерба пока составляет 1 млрд рублей.

Информацию о том, что в отношении их бывшего руководителя проводятся следственные действия, подтвердили в Роскосмосе. В Ростехе отказались от комментариев.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
когда им руки начнут отрубать, как в других странах??? мне кажется - это единственный реальный выход покончить с воровством в этой стране... и рукожопов поубавится...
Юра, прости нас...
dimas062
Возьмите любого топ-манагера госконторы, особенно в околонаучной или технологичной сфере, где контролёры ничего не понимают, и можно смело сажать, а миллиарды покажутся сущими копейками на фоне сумм украденных или профуканых.
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