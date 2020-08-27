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27.08.2020 00:40
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Очередное посягательство на «сокровища» кота Елисея с Малой Садовой попало на видео. Мелочь оказалась в кармане юного ловкача

Покой хвостатого жителя Центрального района Петербурга в очередной раз нарушил отчаянный искатель монет. Видеозапись покорения фасада ради «сокровищ» кота Елисея с Малой Садовой улицы очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 августа.

На опубликованных кадрах видно, что мелочь, оставленная горожанами и туристами на постаменте памятника, заинтересовала подростка. Юный ловкач взобрался по стене и достиг желаемой цели всего за полминуты. Автор ролика активно комментировал происходящее, отметив: «Если он упадет, будет смешно». Однако чем всё закончилось, неизвестно. Видео обрывается за самом интригующем моменте.

В последний раз гости наведывались к коту Елисею в начале июля. Срубить куш не удалось, рядом с памятником оказалось не так много монет.

Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги – считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

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Комментарии (1)

Djnyana
Ну, незнаю, когда мы были бедными школьниками, кто-то из нас - собирал деньги в.. Фонтанах, большинству из нас, честно помню, - не интересна была ценность денег, интересно было.. - и сам процесс, и - что-то мы оттуда достаём, что для взрослых - имеет ценность! ) Монетки мне нравились, но я - не участвовал, - наблюдал, пытался угадать.. между тем, что это, вроде, как бы, неудобно, при всех.. и, тоже хочется.. монеток, но что-то меня всегда останавливало, наверное, меня останавливало то, о чём невозможно рассказать, я не помню, разумеется, что я тогда читал, но читать я уже - умел! ) Думаю, что один из родителей внушал мне.. - Поднятую Целину! ) Разумеется, ничего из неё не помню, но - знаю, так я был программирован в детстве, разумеется, на действие, на размышления меня программировали - Достоевским, На.. незнаю на что - Пушкиным! ) Про лермонтова - вообще молчу.., Словом, я - Сумасшедший! Но.., моя беда в том, что мне нравятся.. - Сумасшедшие и, как нетрудно догадаться.. - Идиоты! )
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