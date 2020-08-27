Djnyana 27 Авг 2020 в 01:34 27 Авг 2020 в 01:34

Ну, незнаю, когда мы были бедными школьниками, кто-то из нас - собирал деньги в.. Фонтанах, большинству из нас, честно помню, - не интересна была ценность денег, интересно было.. - и сам процесс, и - что-то мы оттуда достаём, что для взрослых - имеет ценность! ) Монетки мне нравились, но я - не участвовал, - наблюдал, пытался угадать.. между тем, что это, вроде, как бы, неудобно, при всех.. и, тоже хочется.. монеток, но что-то меня всегда останавливало, наверное, меня останавливало то, о чём невозможно рассказать, я не помню, разумеется, что я тогда читал, но читать я уже - умел! ) Думаю, что один из родителей внушал мне.. - Поднятую Целину! ) Разумеется, ничего из неё не помню, но - знаю, так я был программирован в детстве, разумеется, на действие, на размышления меня программировали - Достоевским, На.. незнаю на что - Пушкиным! ) Про лермонтова - вообще молчу.., Словом, я - Сумасшедший! Но.., моя беда в том, что мне нравятся.. - Сумасшедшие и, как нетрудно догадаться.. - Идиоты! )