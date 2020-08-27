Очередное посягательство на «сокровища» кота Елисея с Малой Садовой попало на видео. Мелочь оказалась в кармане юного ловкача
Покой хвостатого жителя Центрального района Петербурга в очередной раз нарушил отчаянный искатель монет. Видеозапись покорения фасада ради «сокровищ» кота Елисея с Малой Садовой улицы очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 августа.
На опубликованных кадрах видно, что мелочь, оставленная горожанами и туристами на постаменте памятника, заинтересовала подростка. Юный ловкач взобрался по стене и достиг желаемой цели всего за полминуты. Автор ролика активно комментировал происходящее, отметив: «Если он упадет, будет смешно». Однако чем всё закончилось, неизвестно. Видео обрывается за самом интригующем моменте.
В последний раз гости наведывались к коту Елисею в начале июля. Срубить куш не удалось, рядом с памятником оказалось не так много монет.
Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги – считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.