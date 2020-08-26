МВД хочет внести в единый реестр адептов запрещенного АУЕ

«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», - сказал Кравчук РИА Новости . Он добавил, что движение запретили недавно, поэтому правоохранители не располагают единой статистикой по вовлеченным в него подросткам.

Участников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ могут внести в единую информационную базу. Такую возможность сейчас рассматривают правоохранительные органы, заявил 26 августа врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

В МВД полагают, что молодежные группировки, в особенности запрещённая АУЕ, могут быть задействованы в массовых беспорядках и экстремистских преступлениях.



Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».

