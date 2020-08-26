МВД хочет внести в единый реестр адептов запрещенного АУЕ

Участников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ могут внести в единую информационную базу. Такую возможность сейчас рассматривают правоохранительные органы, заявил 26 августа врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.
«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», - сказал Кравчук РИА Новости. Он добавил, что движение запретили недавно, поэтому правоохранители не располагают единой статистикой по вовлеченным в него подросткам.
В МВД полагают, что молодежные группировки, в особенности запрещённая АУЕ, могут быть задействованы в массовых беспорядках и экстремистских преступлениях.
Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».