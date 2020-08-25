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25.08.2020 15:50
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На Украине до ноября продлят карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о продлении коронавирусных ограничений в республике до 1 ноября.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября», — цитирует 25 августа заявление украинского премьера сайт президента.

Владимир Зеленский поддержал сохранение ограничений, в частности запреты на массовые мероприятия. При этом он призвал сделать карантин «адаптивным и необременительным для предпринимателей».

С начала пандемии на Украине выявили 108 тысяч заболевших COVID-19.

Напомним, сегодня стало известно о том, что заболевшая коронавирусом экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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