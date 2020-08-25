Теперь Ротенберги. В рейтинге богатейших семей России впервые за 6 лет сменились лидеры

Семья Гуцериевых впервые за шесть лет уступила лидерство в рейтинге богатейших кланов России, первую строчку которого в 2020 году заняла семья Ротенбергов, свидетельствуют подсчеты Forbes, обнародованные 25 августа.

«В рейтинге богатейших предпринимательских династий впервые за шесть лет сменился лидер — клан Гуцериевых уступил место клану Ротенбергов», — говорится в материале.

По данным журнала, состояние семьи Ротенбергов за год увеличилось на $270 млн и составило $5,45 млрд. Рост в основном обеспечила одна крупная сделка, а именно продажи компании «Стройгазмонтаж» «Газпрому» за 75 млрд руб. В первый и единственный раз семья Ротенбергов возглавила список богатейших кланов России в 2014 году.