Теперь Ротенберги. В рейтинге богатейших семей России впервые за 6 лет сменились лидеры
Семья Гуцериевых впервые за шесть лет уступила лидерство в рейтинге богатейших кланов России, первую строчку которого в 2020 году заняла семья Ротенбергов, свидетельствуют подсчеты Forbes, обнародованные 25 августа.
«В рейтинге богатейших предпринимательских династий впервые за шесть лет сменился лидер — клан Гуцериевых уступил место клану Ротенбергов», — говорится в материале.
По данным журнала, состояние семьи Ротенбергов за год увеличилось на $270 млн и составило $5,45 млрд. Рост в основном обеспечила одна крупная сделка, а именно продажи компании «Стройгазмонтаж» «Газпрому» за 75 млрд руб. В первый и единственный раз семья Ротенбергов возглавила список богатейших кланов России в 2014 году.
Семья Гуцериевых, которая лидировала в рейтинге пять лет подряд, оказалась на третьем месте с состоянием $3,2 млрд. Этот показатель на $2,45 млрд меньше прошлогоднего. Состояние семьи уменьшилось из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на фоне которого проекты в недвижимости обесценились, а котировки «Руснефти» упали.
Вторую строчку рейтинга заняла семья Гурьевых, владеющая производителем удобрений «Фосагро». Состояние клана оценивается в $5,1 млрд. Ранее семья в рейтинге Forbes не фигурировала.
В топ-10 богатейших семей России также вошли Шаймиевы ($2,85 млрд), Евтушенковы ($2,3 млрд), Бажаевы ($1,9 млрд), Рахимкуловы ($1,8 млрд), Саркисовы ($1,7 млрд), Линники ($1,35 млрд) и Михайловы ($1,1 млрд).