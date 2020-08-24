Владелец TikTok подал в суд на администрацию президента США

Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
«В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями», - говорится в заявлении компании.
В заявлении отмечается, что приложением TikTok пользуются 100 миллионов американцев, в США в компании работает 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест запланированы в ряде штатов.
Президент США Дональд Трамп выставил ультиматум, согласно которому американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября, в противном случае работа соцсети будет запрещена в США. Microsoft подтвердила, что продолжит переговоры о покупке приложения. Владельцы оценивают его в 50 млрд долларов, в то время как корпорация готова заплатить не более 30 млрд. 7 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Американские власти считают, что через соцсеть личные данные американцев могут попасть к китайским спецслужбам. Зачем Трамп объявил войну TikTok, читайте в материале «Фонтанки».