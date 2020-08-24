Владелец TikTok подал в суд на администрацию президента США

Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями», - говорится в заявлении компании.