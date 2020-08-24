Литва призывает США к «серьезным действиям» в отношении Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы на встрече с заместителем госсекретаря США призвал Америку ответить на «жестокость, проявленную в отношении белорусского народа».
«На встрече с заместителем госсекретаря США Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа», — написал 24 августа Линас Линкявичюс в twitter.
В Литве замгоссекретаря США Стивен Биган встретился и с уехавшей в прибалтийскую республику оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской. Она призвала к международному посредничеству.
В США ранее заверили, что рассматривают санкции против белорусского руководства.
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила, что Биган совершит турне по региону, во время которого приедет и в Россию.