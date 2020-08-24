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24.08.2020 18:12
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Литва призывает США к «серьезным действиям» в отношении Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы на встрече с заместителем госсекретаря США призвал Америку ответить на «жестокость, проявленную в отношении белорусского народа».

«На встрече с заместителем госсекретаря США Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа», — написал 24 августа Линас Линкявичюс в twitter.

В Литве замгоссекретаря США Стивен Биган встретился и с уехавшей в прибалтийскую республику оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской. Она призвала к международному посредничеству.

В США ранее заверили, что рассматривают санкции против белорусского руководства.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила, что Биган совершит турне по региону, во время которого приедет и в Россию.

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Комментарии (6)

Abu-Denis
Да хоть гора трупов будет, не введут. У них с Кремлем договор о взаимном невведении войск. Ищут, что сделать, да хороших ходов тут быть не может, это как с бандой террориста дело иметь, когда он держит заложников и наставляет на безоружных людей автомат.
grannie
Можно потрясти в ООН очередной пробирочкой (пепел жертв Луки?) и ввести войска. Не впервой.
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