Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу. Цены у разных страховщиков могут отличаться
В России 24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь страховщики при определении тарифа для каждого автомобилиста могут учитывать дополнительные личностные факторы: качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Сильных колебаний стоимости полиса ждать не стоит, считают эксперты.
Раньше тарифы привязывались к территории и были одинаковыми для всех водителей одного города или региона, поясняет РИА «Новости». Сейчас же у каждого автовладельца будет собственный риск-профиль, влияющий на тариф. Будут учитываться нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортного средства, пьяное вождение и т.д. Точного списка таких факторов нет. Страховщики на основе своей статистики смогут сами определять, что влияет на тариф (исключая такие дискриминирующие факторы, как национальная, расовая, языковая принадлежность, должность, религия). Используемые факторы они должны перечислить на своих сайтах.
Цена полиса ОСАГО по-прежнему складывается из базовой ставки тарифа, помноженной на коэффициенты. Но тарифный коридор базовой ставки с 24 августа расширен на 10% вверх и вниз, и теперь для физлиц он находится в пределах от 2471 до 5436 рублей.
Поправки усилят борьбу между страховщиками за безубыточных клиентов, а значит, средняя стоимость «автогражданки» для них снизится, считает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Однако давить на тариф могут возросшие цены на запчасти.
Однако и некоторые аккуратные водители могут столкнуться с повышением цен. Руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина обращает внимание на то, что меняется коэффициент возраст-стаж для молодых водителей.