Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу. Цены у разных страховщиков могут отличаться

В России 24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь страховщики при определении тарифа для каждого автомобилиста могут учитывать дополнительные личностные факторы: качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Сильных колебаний стоимости полиса ждать не стоит, считают эксперты.

Раньше тарифы привязывались к территории и были одинаковыми для всех водителей одного города или региона, поясняет РИА «Новости». Сейчас же у каждого автовладельца будет собственный риск-профиль, влияющий на тариф. Будут учитываться нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортного средства, пьяное вождение и т.д. Точного списка таких факторов нет. Страховщики на основе своей статистики смогут сами определять, что влияет на тариф (исключая такие дискриминирующие факторы, как национальная, расовая, языковая принадлежность, должность, религия). Используемые факторы они должны перечислить на своих сайтах.