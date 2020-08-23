ДТП на Тамбасова, в котором пострадали пятеро детей, устроил любитель превышать скорость. Он сел за руль сильно пьяным

Водитель «Пассата», который устроил аварию в Красносельском районе Петербурга, регулярно превышает скорость, а за руль мужчина сел после крепкого застолья.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, по результатам медицинского освидетельствования доза спиртосодержащих напитков в крови 35-летнего водителя «Фольксваген Пассат» составила 1,586 мг/л при допустимых 0,16 или 0,35 мг/л в зависимости от способа измерения. Алкотестеры зафиксируют такой показатель, если выпить примерно литр водки.



С начала этого года на водителя было выписано 14 штрафов из-за превышения скорости, большую часть из которых он так и не оплатил.

