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23.08.2020 15:35
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ДТП на Тамбасова, в котором пострадали пятеро детей, устроил любитель превышать скорость. Он сел за руль сильно пьяным

Водитель «Пассата», который устроил аварию в Красносельском районе Петербурга, регулярно превышает скорость, а за руль мужчина сел после крепкого застолья.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, по результатам медицинского освидетельствования доза спиртосодержащих напитков в крови 35-летнего водителя «Фольксваген Пассат» составила 1,586 мг/л при допустимых 0,16 или 0,35 мг/л в зависимости от способа измерения. Алкотестеры зафиксируют такой показатель, если выпить примерно литр водки.

С начала этого года на водителя было выписано 14 штрафов из-за превышения скорости, большую часть из которых он так и не оплатил.

Общий стаж вождения автомобилиста составляет 12 лет. После вчерашней аварии ему грозит штраф или лишение прав. Судя по странице мужчины в соцсетях, он женат и у него есть дети.

Первыми об этом ДТП в соцсетях сообщили очевидцы. В ГИБДД рассказали, что, предположительно, нетрезвый водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Рио». Всего пострадали шесть человек, большинство из которых дети.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

perrkele_sattana
Превышал скорость. это ужастно!!! и что, его не разорвало, аварий не было?? Как эти "превышения" на что-то повлияли? Ограничение 60км/ч в населенном пункте создавались под "Победу" ГАЗ М-20. С тех пор и дороги поасфальтовили, и автомобили перестали быть куском фекалии
spb7771250
Штрафа за такое - мало!
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