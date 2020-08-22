Очевидцы засняли разрушительную аварию на Тамбасова. Скорая увезла троих пострадавших, двое детей отделались испугом
Последствия разрушительной аварии в Красносельском районе Петербурга сфотографировали очевидцы и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 22 августа. По их информации, в ней пострадали несколько человек.
Как пишут свидетели происшествия, у дома № 7 на улице Тамбасова столкнулись «Киа Рио» и «Фольксваген Пассат». Сотрудники скорой помощи забрали в больницу троих пассажиров немецкого автомобиля — девушку и двоих парней.
В салоне машины корейской марки находились дети — два мальчика пяти лет, они отделались испугом.
По словам одного из свидетелей происшествия, предполагаемым виновником случившегося мог стать водитель «Фольксваген Пассат», он покинул место ДТП.
Судя по опубликованным снимкам, после столкновения одна из машин осталась стоять на проезжей части, а другая вылетела на обочину и остановилась в полуметре от пешеходной зоны. Детали авто и личные вещи пострадавших оказались разбросаны по проезжей части и тротуару.
В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация об аварии пока не поступала.