Последствия разрушительной аварии в Красносельском районе Петербурга сфотографировали очевидцы и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 22 августа. По их информации, в ней пострадали несколько человек.



Как пишут свидетели происшествия, у дома № 7 на улице Тамбасова столкнулись «Киа Рио» и «Фольксваген Пассат». Сотрудники скорой помощи забрали в больницу троих пассажиров немецкого автомобиля — девушку и двоих парней.