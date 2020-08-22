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22.08.2020 22:04
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В ДТП на Тамбасова пострадали шесть человек, пятеро из них — дети. Вылет на «встречку» мог обеспечить алкоголь

Подробности серьезного ДТП в Красносельском районе Петербурга вечером 22 августа приводит отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Количество пострадавших увеличилось до шести человек, большинство из которых — дети и подростки.

По предварительной информации, около шести вечера 35-летний и вероятно нетрезвый водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Рио».

В результате аварии пострадали трое пассажиров немецкого автомобиля — двое 16-летних подростков и ещё один 15 лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Среди тех, кто находился в салоне машины корейской марки, лёгкие травмы получили пятилетняя девочка и шестилетний мальчик, а также 37-летний мужчина.

Дорожная полиция проводит проверку для установления остальных обстоятельств случившегося.

Первыми о ДТП в соцсети сообщили свидетели происшествия. Очевидцы писали, что скорая забрала троих, двое детей отделались испугом, а предполагаемый виновник аварии скрылся. Однако позже в комментариях к посту также появилась информация, что он вернулся на место ДТП. Некоторые же утверждали, что автомобилист и вовсе никуда не сбегал.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
"мог"
"вероятно"

"инопланетяне виноваты"
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