В ДТП на Тамбасова пострадали шесть человек, пятеро из них — дети. Вылет на «встречку» мог обеспечить алкоголь

Подробности серьезного ДТП в Красносельском районе Петербурга вечером 22 августа приводит отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Количество пострадавших увеличилось до шести человек, большинство из которых — дети и подростки.



По предварительной информации, около шести вечера 35-летний и вероятно нетрезвый водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Рио».

В результате аварии пострадали трое пассажиров немецкого автомобиля — двое 16-летних подростков и ещё один 15 лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Среди тех, кто находился в салоне машины корейской марки, лёгкие травмы получили пятилетняя девочка и шестилетний мальчик, а также 37-летний мужчина.