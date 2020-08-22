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22.08.2020 22:48
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Гражданских попросили держаться подальше от Лужского полигона до конца августа

Жителей Луги попросили держаться подальше от полигона до 29 августа. Появление на нем может быть опасно для жизни из-за военных учений.

Как сообщает 22 августа 47news со ссылкой на райадминистрацию, на полигоне проводятся тактические учения с боевой стрельбой, перемещением боевых машин и применением средств поражения.

«Проезд и проход на территорию общевойскового полигона "Лужский" в указанный период категорически запрещен», - отметили в администрации.

Ранее пресс-служба Западного военного округа показала учения на Лужском полигоне с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

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Комментарии (3)

Piter Russo
Сейчас перестали оцепления ставить что ли и патрулировать периметр? Раньше как учения - так оцепляли все - ни один грибник не пройдет)
Nerevar
Реально лучше держаться подальше. Там сейчас военные ЗВО упражняются в стрельбе и тактике.
bluxer
Теперь все туда попрутся.
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