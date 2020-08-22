Гражданских попросили держаться подальше от Лужского полигона до конца августа

Жителей Луги попросили держаться подальше от полигона до 29 августа. Появление на нем может быть опасно для жизни из-за военных учений.



Как сообщает 22 августа 47news со ссылкой на райадминистрацию, на полигоне проводятся тактические учения с боевой стрельбой, перемещением боевых машин и применением средств поражения.



«Проезд и проход на территорию общевойскового полигона "Лужский" в указанный период категорически запрещен», - отметили в администрации.



Ранее пресс-служба Западного военного округа показала учения на Лужском полигоне с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».