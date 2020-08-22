Водоканал готовится к ливням с грозами, которые ночью накроют Петербург

Водоканал готовится к ливням, которые, по прогнозам метеорологов, накроют Петербург и область в ночь на 23 августа. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сильные дожди и грозы с порывами ветра 15 м/с ожидаются с 02:00 до 06:00.



Водоканал за несколько часов до начала ливней запустит дополнительные насосы на станциях аэрации, заблаговременно снизил уровень стоков в коллекторах.

«В соответствии со сводом технических правил канализационные сети в Петербурге проектируются, исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 мин. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 мин, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20–30 минут после окончания дождя полностью сходит», — объясняет предприятие. Подтопление улиц и дорог возникает при выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут.

