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22.08.2020 20:09
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Водоканал готовится к ливням с грозами, которые ночью накроют Петербург

Водоканал готовится к ливням, которые, по прогнозам метеорологов, накроют Петербург и область в ночь на 23 августа. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сильные дожди и грозы с порывами ветра 15 м/с ожидаются с 02:00 до 06:00.

Водоканал за несколько часов до начала ливней запустит дополнительные насосы на станциях аэрации, заблаговременно снизил уровень стоков в коллекторах.

«В соответствии со сводом технических правил канализационные сети в Петербурге проектируются, исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 мин. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 мин, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20–30 минут после окончания дождя полностью сходит», — объясняет предприятие. Подтопление улиц и дорог возникает при выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут.

Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе работают специализированные бригады предприятия, рассказали в пресс-службе.

В случае подтоплений горожан просят обращаться на горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по тел.: 305–09–09.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
И вот, когда они вылупят из себя всякие галлюцинации и займутся чисткой КАНАЛИЗАЦИЙ– прямым своим делом, – НАВОДНЕНИЕ исчезнет само собой.
(почти по булгакову)
Gilka
готовят ведра и тазики, воду чепать
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