Число жертв коронавируса в мире достигло 800 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 800 тысяч. Об этом 22 августа свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



Согласно опубликованной статистике, общее количество заболевших COVID-19 в мире составляет 22,9 миллиона человек. В первую пятёрку по этому показателю входят США (5,6 млн), Бразилия (3,5 млн), Индия (2,9 млн), Россия (949,6 тыс), а также Южная Африка (603,3 тыс).

При этом, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России зарегистрировано 951,8 случаев заражения инфекцией, выздоровели — 767 477 жителей страны, умерли — 16 310.