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22.08.2020 17:30
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Число жертв коронавируса в мире достигло 800 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 800 тысяч. Об этом 22 августа свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Согласно опубликованной статистике, общее количество заболевших COVID-19 в мире составляет 22,9 миллиона человек. В первую пятёрку по этому показателю входят США (5,6 млн), Бразилия (3,5 млн), Индия (2,9 млн), Россия (949,6 тыс), а также Южная Африка (603,3 тыс).

При этом, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России зарегистрировано 951,8 случаев заражения инфекцией, выздоровели — 767 477 жителей страны, умерли — 16 310.

В Петербурге за минувшие сутки выявлены 183 новых случая заболевания коронавирусом и подтверждены ещё 18 смертей жителей города с COVID-19.

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Комментарии (1)

croco
Наверное, достигло уже 1млн, если учитывать тот факт, что некоторые страны скрывают число жертв от коронавируса.
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