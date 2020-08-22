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22.08.2020 10:55
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В Петербурге зарегистрировано в три раза больше смертей от коронавируса, чем днём ранее

Ещё 18 смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Петербурге 22 августа, что в три раза больше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб 22 августа.

Как ранее сообщала «Фонтанка», накануне были зафиксированы шесть случаев смерти петербуржцев с COVID-19. Всего с начала пандемии их количество составляет 2 332.

Также известно, что за сутки выздоровели ещё 110 жителей города. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом в Петербурге достигло 25 087.

Заболеваемость в городе продолжает расти. За сутки зарегистрировали 183 новых случая заражения COVID-19.

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Комментарии (22)

teodor
Брехня какая то
260618801
А почему в Санкт-Петербурге согласно официальной статистике самый высокий показатель смертности от ковида среди других городов по стране? У нас в городе самая отстойная медицина? Хуже чем в мухосранске?
Павел Михайлов
А давайте вообще всё закроем и спрячемся в чулан
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