В Петербурге зарегистрировано в три раза больше смертей от коронавируса, чем днём ранее

Ещё 18 смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Петербурге 22 августа, что в три раза больше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб 22 августа.

Как ранее сообщала «Фонтанка», накануне были зафиксированы шесть случаев смерти петербуржцев с COVID-19. Всего с начала пандемии их количество составляет 2 332.

Также известно, что за сутки выздоровели ещё 110 жителей города. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом в Петербурге достигло 25 087.

Заболеваемость в городе продолжает расти. За сутки зарегистрировали 183 новых случая заражения COVID-19.