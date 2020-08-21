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21.08.2020 10:41
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Суточная смертность от коронавируса в Петербурге близка к количеству погибших в ДТП

За сутки в Петербурге в статистику смертей от коронавируса включили шесть новых случаев. Это почти в три раза меньше, чем днем ранее.

Данные за 21 августа приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. На шесть умерших в Северной столице приходится 101 выздоровевший. При этом всего по стране за сутки зафиксировано 90 новых ковидных смертей.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались 2314 человек, 15 случаев прибавилось накануне. В России COVID-19 унес жизни 16189 человек, в мире — почти 800 тысяч.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Piter Russo
Перестали бы публиковать дневные и публиковали месячные, на основании статистики загсов. Это было бы правдивей.
Комиссию распустить - за не нужностью.
pregatus
У комиссии что-ли выходной внеочередной? Или поступила указивка процент летальности снизить? А то было уже 6,66%
Serg_I
Карантин на машины - это здорово! Для начала можно как в Китае- день катаются машины с чётными номерами, день с нечётными
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