Суточная смертность от коронавируса в Петербурге близка к количеству погибших в ДТП

За сутки в Петербурге в статистику смертей от коронавируса включили шесть новых случаев. Это почти в три раза меньше, чем днем ранее.



Данные за 21 августа приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. На шесть умерших в Северной столице приходится 101 выздоровевший. При этом всего по стране за сутки зафиксировано 90 новых ковидных смертей.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались 2314 человек, 15 случаев прибавилось накануне. В России COVID-19 унес жизни 16189 человек, в мире — почти 800 тысяч.