Губернатор Ярославской области пообещал помочь пострадавшим от взрыва газа в 10-этажном доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил вечером 21 августа в соцсети, что для помощи пострадавшим от взрыва газа в жилом доме будут задействованы все силы экстренных служб города. Он подтвердил, что в ЧП погиб как минимум один человек, и трое пострадали.

«Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города», — написал Марков на своей странице «ВКонтакте».