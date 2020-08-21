Губернатор Ярославской области пообещал помочь пострадавшим от взрыва газа в 10-этажном доме
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил вечером 21 августа в соцсети, что для помощи пострадавшим от взрыва газа в жилом доме будут задействованы все силы экстренных служб города. Он подтвердил, что в ЧП погиб как минимум один человек, и трое пострадали.
«Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города», — написал Марков на своей странице «ВКонтакте».
«Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие». — добавил он.
Ранее сообщалось о о том, что Ярославле в 10-этажном жилом здании прогремел взрыв. В доме 5, корпус 2, по улице Батова, обрушилась часть подъезда.