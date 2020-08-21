Пропавший теплоход за 3 млрд рублей всплыл на канале имени Москвы
Новейший российский теплоход «Мустай Карим», вышедший из Петербурга и почти на три дня пропавший из сервисов отслеживания передвижения водного транспорта, вновь вернулся на карту.
В полдень 21 августа сервис Marine Traffic на основе данных Автоматической идентификационной системы (АИС) показывает, что он находится на канале имени Москвы, у города Яхрома.
Напомним, что теплоход вышел из Петербурга 17 августа. На следующий день отметился в 16:15 в районе Подпорожья на реке Свирь и после этого перестал передавать свою позицию. В компании «Водоходъ» — операторе судна — на запрос «Фонтанки» о том, почему не работал передатчик, не ответили. 22 августа теплоходу предстоит взять на борт первых пассажиров.
Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).