Новейший российский теплоход «Мустай Карим», вышедший из Петербурга и почти на три дня пропавший из сервисов отслеживания передвижения водного транспорта, вновь вернулся на карту.



В полдень 21 августа сервис Marine Traffic на основе данных Автоматической идентификационной системы (АИС) показывает, что он находится на канале имени Москвы, у города Яхрома.