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21.08.2020 12:31
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Пропавший теплоход за 3 млрд рублей всплыл на канале имени Москвы

Новейший российский теплоход «Мустай Карим», вышедший из Петербурга и почти на три дня пропавший из сервисов отслеживания передвижения водного транспорта, вновь вернулся на карту.

В полдень 21 августа сервис Marine Traffic на основе данных Автоматической идентификационной системы (АИС) показывает, что он находится на канале имени Москвы, у города Яхрома.

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com

Напомним, что теплоход вышел из Петербурга 17 августа. На следующий день отметился в 16:15 в районе Подпорожья на реке Свирь и после этого перестал передавать свою позицию. В компании «Водоходъ» — операторе судна — на запрос «Фонтанки» о том, почему не работал передатчик, не ответили. 22 августа теплоходу предстоит взять на борт первых пассажиров.

Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Так-таки и всплыл?

"Ну, вы, блин, даёте".
(с)
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