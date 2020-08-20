США следят за госпитализацией Алексея Навального

США следят за ситуацией с госпитализацией Алексея Навального. Об этом 20 августа сказал журналистам президент Дональд Трамп, который ждет доклад от госсекретаря.



«Мы еще не видели. Мы изучаем, и Майк Помпео мне скоро доложит», — цитирует Трампа РИА Новости.



Основателю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию, точный диагноз ему пока не поставлен.

