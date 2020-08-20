FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 19:43
6
Печать

США следят за госпитализацией Алексея Навального

США следят за ситуацией с госпитализацией Алексея Навального. Об этом 20 августа сказал журналистам президент Дональд Трамп, который ждет доклад от госсекретаря.

«Мы еще не видели. Мы изучаем, и Майк Помпео мне скоро доложит», — цитирует Трампа РИА Новости.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию, точный диагноз ему пока не поставлен.

Лидер профсоюза «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева связалась с Министерством здравоохранения России по поводу перевода оппозиционера в другую клинику. Соратники оппозиционера ждут, какое решение примет его супруга Юлия. Врачи в Омске оценивают состояние Навального как «нежелательное» к транспортировке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Nerevar
Отравление Навального - это очень паршивая вещь, в первую очередь для Путина.
Если это сделали охранители, то с их надо порвать и на ремни пустить за такое. Если это сделали оппозиционеры, тоже самое - порвать и пустить на ремни. Навальный слишком влиятелен и известен, он критиканствует против Путина. И первым виновным в отравлении Навального назначат Путина, а это колоссальный удар по имиджу Владимира Владимировича.
Brit
Западу важна демократия. Путину - власть. Запад не боится конкуренции. Для Путина конкуренция - это смерть. И таинственное отравление оппозиционного российского политика Алексея Навального хорошее доказательство этого тезиса.
baddancer
А ведь из-за событий в Белоруссии все совсем забыли про "борца с режимом".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний